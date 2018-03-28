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В Восточном военном округе подготовят около 50 авианаводчиков для мотострелковых подразделений
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В Восточном военном округе подготовят около 50 авианаводчиков для мотострелковых подразделений 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках специального сбора обучаемые пройдут курс наведения самолетов и вертолетов на цель, изучат особенности работы с армейской и штурмовой авиацией, освоят навыки ведения радиообмена с летными экипажами.
В Восточном военном округе проходят специальные обучающие сборы с офицерами мотострелковых соединений, в ходе которых будет подготовлено около 50 авианаводчиков.
Занятия проходят на базе авиаполка объединения ВВС и ПВО округа в Приморском крае.
Обучаемые пройдут теоретический курс наведения на цель самолетов и вертолетов, изучат особенности работы с армейской и штурмовой авиацией, освоят навыки в определении координат, ведении радиообмена с летными экипажами.
Подготовка авианаводчиков в мотострелковых частях значительно повышает оперативность применения авиации и эффективность организации межвидового взаимодействия при выполнении поставленных задач.
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