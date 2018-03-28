Ещё
В Хабаровском крае прошло тактико-специальное учение с военнослужащими радиолокационного подразделения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Хабаровском крае прошло тактико-специальное учение с военнослужащими радиолокационного подразделения 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Для усложнения задач была смоделирована ситуация по обнаружению расчетами РЛС нескольких стратегических бомбардировщиков условного противника, летящих на большой высоте.
В Хабаровском крае с военнослужащими радиолокационного подразделения радиотехнических войск Восточного военного округа проведено тактико-специальное учение, в ходе которого военнослужащие учились получать данные о самолетах-нарушителях условного противника и передавать информации на командные пункты.
Специалисты радиотехнических войск с применением развернутых радиолокационных станций отработали задачи по обнаружению и определению координат группы летательных аппаратов условного противника, нарушившей границы воздушного пространства.
Для усложнения задачи была смоделирована ситуация по обнаружению расчетами РЛС нескольких стратегических бомбардировщиков условного противника, летящих на большой высоте.
Военнослужащие выполнили идентификацию каждой отдельной воздушной цели и передали данные на пункты управления для наведения истребительной авиации.
ТК «Звезда»: последние новости
Подрывные и спасательные команды ЗВО готовы к борьбе с паводками Отказ «Патриота»: как США скрыли реальную эффективность комплексов ПВО Киев подтвердил наличие украинских элементов в двигателях ракет КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово429
Умер Виктор Калашников13
Названо окончательное число погибших в Кемерово485
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово136
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1080
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика В мире
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение