В Хабаровском крае прошло тактико-специальное учение с военнослужащими радиолокационного подразделения

Для усложнения задач была смоделирована ситуация по обнаружению расчетами РЛС нескольких стратегических бомбардировщиков условного противника, летящих на большой высоте.

Хабаровском крае с военнослужащими радиолокационного подразделения радиотехнических войск Восточного военного округа проведено тактико-специальное учение, в ходе которого военнослужащие учились получать данные о самолетах-нарушителях условного противника и передавать информации на командные пункты.

Специалисты радиотехнических войск с применением развернутых радиолокационных станций отработали задачи по обнаружению и определению координат группы летательных аппаратов условного противника, нарушившей границы воздушного пространства.

Для усложнения задачи была смоделирована ситуация по обнаружению расчетами РЛС нескольких стратегических бомбардировщиков условного противника, летящих на большой высоте.

Военнослужащие выполнили идентификацию каждой отдельной воздушной цели и передали данные на пункты управления для наведения истребительной авиации.