Российский «Тайфун» появился в курдском кантоне

Подразделения российской военной полиции прибыли в город Телль-Рифат, расположенный в курдском кантоне Африн Сирии . Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность террористов.

Канал публикует соответствующее видео. На кадрах можно заметить сирийских военнослужащих, а также бронеавтомобиль семейства «Тайфун» с опознавательными знаками военной полиции России

28 марта авторы Directorate 4 сообщали, что Телль-Рифат занят подразделениями сирийской армии. Тем самым получили опровержение слухи о том, что в городе находятся турецкие военные или протурецкие боевики.