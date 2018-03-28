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В Варшаве подписали контракт о поставке Польше американских систем Patriot
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
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В Варшаве подписали контракт о поставке Польше американских систем Patriot
РИА Новости
46 минут назад
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РИА Новости
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КОНТРАКТ О ПОСТАВКЕ
ПОЛЬШЕ
АМЕРИКАНСКИХ СИСТЕМ ПВО PATRIOT ПОДПИСАН В
ВАРШАВЕ
, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ
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