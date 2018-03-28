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В ООН подтвердили вероятность наличия украинских двигателей на ракетах КНДР
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В ООН подтвердили вероятность наличия украинских двигателей на ракетах КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Украина подтвердила, что двигатели на северокорейских межконтинентальных баллистических ракетах могли содержать элементы, произведенные на предприятии «Южмаш», заявил эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику.
«Группа экспертов ООН занималась изучением незаконной деятельности, связанной не только с развитием ракетно-ядерной программы, но и деятельностью, но и вопросами, связанными с запретом на осуществление любой деятельности в области вооружений… В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы», — передает РИА «Новости» слова Кику.
Напомним, в январе мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал, что запугивал американских политиков переездом сотрудников крупнейшего ракетостроительного предприятия Украины «Южмаш» в КНДР и Иран.
Ранее американские спецслужбы сообщали, что успех Северной Кореи в испытании МБР, возможно, связан с приобретением на черном рынке мощных ракетных двигателей, произведенных украинским заводом «Южмаш».
В докладе группы экспертов ООН по санкциям в отношении Пхеньяна от 16 марта Украина признала, что последние баллистические ракеты КНДР, скорее всего, содержат компоненты двигателя РД-250, который производился украинским заводом «Южмаш».
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