В ООН подтвердили вероятность наличия украинских двигателей на ракетах КНДР

Украина подтвердила, что двигатели на северокорейских межконтинентальных баллистических ракетах могли содержать элементы, произведенные на предприятии «Южмаш» , заявил эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику.

«Группа экспертов ООН занималась изучением незаконной деятельности, связанной не только с развитием ракетно-ядерной программы, но и деятельностью, но и вопросами, связанными с запретом на осуществление любой деятельности в области вооружений… В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы», — передает РИА «Новости» слова Кику.

Напомним, в январе мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск Борис Филатов рассказал, что запугивал американских политиков переездом сотрудников крупнейшего ракетостроительного предприятия Украины «Южмаш» в КНДР и Иран

Ранее американские спецслужбы сообщали, что успех Северной Кореи в испытании МБР, возможно, связан с приобретением на черном рынке мощных ракетных двигателей, произведенных украинским заводом «Южмаш».