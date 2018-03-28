Более 800 ребят из ЮВАО пойдут в армию этой весной

Более 800 юношей пойдут служить в армию в рамках весенней призывной кампании, которая стартует 01 апреля.

Со 02 апреля начнут работать призывные комиссии округа. Как сообщил военный комиссар Военного комиссариата Люблинского района Сергей Кузнецов, члены призывной комиссии всегда стараются учитывать желание молодых людей о родах и видах войск, в которых они хотели бы служить, однако для этого новобранцы должны соответствовать ряду требований, в частности, по здоровью.

— Многие хотят пройти военную службу в Воздушно-десантных войсках, Военно-морском флоте, частях специального назначения, Росгвардии, — пояснил Сергей Кузнецов

Около 80 процентов призванных будут направлены для прохождения службы в части Западного военного округа. На сборном пункте Москвы призывникам выдадут военную форму. На всем пути следования к местам службы ребят обеспечат питанием.

В конце апреля в рамках Дня призывника будущие новобранцы побывают в мотострелковой бригаде № 27, которая дислоцируется в поселке Мосрентген. Для ребят будут подготовлены экспозиции с оружием, а также снаряжением инженерно-саперной роты и медицинской службы. Затем молодых людей будет ждать горячий обед из полевой кухни.

— Посещение воинских частей дает призывникам и их близким ответы на многие вопросы о службе и быте и позволяет пообщаться с теми, кто сейчас служит по призыву, — отметил Сергей Кузнецов.