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СМИ: Хорватия купит у Израиля 12 истребителей F-16
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СМИ: Хорватия купит у Израиля 12 истребителей F-16 

ТАСС 37 минут назад
Фото: Военное обозрение
БЕЛГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Хорватии в четверг единогласно приняло решение купить 12 самолетов F-16 у Израиля за 2,5 млрд хорватских кун ($486 млн) с рассрочкой на 10 лет.
Об этом сообщило агентство Hina.
"Решение о покупке 12 израильских самолетов F-16C/D Barak обеспечит способность вооруженных сил Хорватии и военной авиации минимум на 25 лет", — заявил премьер республики Андрей Пленкович.
По его словам, стоимость техники будет составлять не более $50 млн в год в течение следующих 10 лет.
Ранее Загреб уже пытался усилить ВВС, выбрав для этого сотрудничество с Украиной. В 2014 году государственная компания «Укрспецэкспорт» отремонтировала семь хорватских МиГ-21, а также продала республике еще пять таких машин.
12 самолетов были переданы хорватским ВВС в июле 2015 года, однако, по данным издания, они сразу стали ломаться, восемь месяцев спустя в эксплуатации осталось только три. Местные СМИ писали о серьезных подозрениях, что вся документация являлась поддельной, а ремонт самолетов вообще не проводился. История с «фальшивыми» МиГ называлась «крупнейшим скандалом в истории хорватской армии».
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