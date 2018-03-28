«Роскосмос» потратит около 1,6 млрд рублей на разработку проекта сверхтяжелой ракеты 

Госкорпорация «Роскосмос» намерена потратить 1,613 млрд рублей на разработку эскиза сверхтяжелой ракеты, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
«Головной исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями государственного контракта составную часть опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) на тему «Разработка эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса» и своевременно передать Заказчику полученные при выполнении СЧ ОКР результаты», — говорится в размещенных документах.
Разработкой эскиза займется Ракетно-космическая корпорация «Энергия», работы планируется завершить в октябре 2019 года.
Разрабатываемая ракета должна обеспечивать выведение полезных грузов массов 80 и более тонн на низкую околоземную орбиту, а также модулей космических станций нового поколения и космических аппаратов к Луне, Марсу, Юпитеру и другим небесным телам Солнечной системы.