ООН: Двигатели для ракет КНДР могли быть сделаны из украинских частей 

Двигатели баллистических межконтинентальных ракет, сделанных в Северной Корее, могли быть сделаны с использованием элементов, выпущенных на украинском "Южном машиностроительном заводе" им. Макарова ("Южмаш"). Об этом заявил 28 марта эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику.
"В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы", — подчеркнул Кику. В частности, речь идет о деталях для советских двигателей РД-250, выпускавшихся ранее «Южмашем». Эксперт напомнил, что информация об этом уже проходила в 2017 году в СМИ.
В настоящее время эксперты санкционного комитета ООН по КНДР отслеживают ход выполнения санкций, введенных Совбезом ООН. Мандат для работы группы специалистов истекает 24 апреля 2019 года. Не позднее 1 февраля 2019 года они должны подготовить доклад с выводами и рекомендациями.