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Киев подтвердил наличие украинских элементов в двигателях ракет КНДР
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Киев подтвердил наличие украинских элементов в двигателях ракет КНДР 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В 2017 году ряд СМИ опубликовал информацию о якобы содержании в двигателях для северокорейских МБР элементов советских двигателей РД-250, производством которых занимался украинский «Южмаш».
Киев подтвердил тот факт, что двигатели на межконтинентальных баллистических ракетах КНДР могли содержать фрагменты, которые производились на украинском предприятии «Южмаш». С таким заявлением выступил эксперт группы ООН по санкциям в отношении Северной Кореи Дмитрий Кику.
Кику отметил, что в 2017 году ряд СМИ опубликовал информацию о якобы содержании в двигателях для северокорейских МБР элементов советских двигателей РД-250, производством которых занимался украинский «Южмаш».
«Группа экспертов ООН занималась изучением незаконной деятельности, связанной не только с развитием ракетно-ядерной программы, но и деятельностью, но и вопросами, связанными с запретом на осуществление любой деятельности в области вооружений. В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы», — цитирует слова Кику РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Северная Корея смогла создать межконтинентальные баллистические ракеты благодаря покупке на черном рынке мощных ракетных двигателей, которые, скорее всего, были произведены на украинском заводе.
Также известно, что Конгресс Соединенных Штатов собирается начать расследование о причастности Украины к поставкам комплектующих баллистических ракет КНДР.
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