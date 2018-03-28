На эскиз российской сверхтяжелой ракеты потратят полтора миллиарда рублей

«Роскосмос» потратит на эскизный проект российской сверхтяжелой ракеты 1,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Разработку должны завершить к ноябрю 2019 года, сверхтяжелая ракета будет выводить на низкую околоземную орбиту до 90 тонн груза и доставлять до Луны не менее 20 тонн.

При этом в проекте должна быть предусмотрена возможность увеличения грузоподъемности до 140 тонн для околоземной орбиты и до 27 тонн — для доставки к спутнику Земли.

Над проектом сверхтяжелой ракеты работает РКК «Энергия» . Приступить непосредственно к строительству носителя корпорация планирует в 2020 году, летные испытания запланированы с 2028 года.

Ракету предполагается использовать прежде всего для лунной программы, а также для изучения Солнечной системы. Комплекс для строительства носителя создадут на космодроме Восточный в Амурской области