Росавиация не планирует проводить внеплановую проверку «Глобуса» после инцидента в Домодедово

«Нет, не планируется (внеплановая проверка авиакомпании «Глобус». — RNS). Пока у нас есть информация, что накануне вылета проводилась мойка двигателя. Мойка двигателя осуществляется специальной жидкостью и мы предполагаем, что этот запах, который там появился, это именно последствия мойки двигателя. Воздух в салон отбирается двигателем, и когда двигатель был запущен, напор воздуха включили, этот запах — кто-то интерпретировал как дым — он пошёл», — сказал он.

«Мне трудно говорить, сейчас ведётся расследование, но ничего там опасного не было. Хорошо, что экипаж отреагировал на это, но какой-то опасности не было», — сказал он.