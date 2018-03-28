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Росавиация не планирует проводить внеплановую проверку «Глобуса» после инцидента в Домодедово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Росавиация не планирует проводить внеплановую проверку «Глобуса» после инцидента в Домодедово 

Rambler News Service 2 часа назад
Росавиация не планирует проводить внеплановую проверку авиакомпании «Глобус» (входит в в группу S7. — RNS) после инцидента с самолётом в Домодедово, сказал журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.
«Нет, не планируется (внеплановая проверка авиакомпании «Глобус». — RNS). Пока у нас есть информация, что накануне вылета проводилась мойка двигателя. Мойка двигателя осуществляется специальной жидкостью и мы предполагаем, что этот запах, который там появился, это именно последствия мойки двигателя. Воздух в салон отбирается двигателем, и когда двигатель был запущен, напор воздуха включили, этот запах — кто-то интерпретировал как дым — он пошёл», — сказал он.
«Мне трудно говорить, сейчас ведётся расследование, но ничего там опасного не было. Хорошо, что экипаж отреагировал на это, но какой-то опасности не было», — сказал он.
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