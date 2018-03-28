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В Волгоградской области прошли учения подразделений РХБ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Волгоградской области прошли учения подразделений РХБ 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Тактические учения подразделений радиационной, химической и биологической защиты прошли в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, военнослужащие провели мероприятия по локализации последствий техногенной катастрофы, отработали вопросы дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.
Подразделения аэрозольного противодействия выполнили задачи по маскировке пункта дислокации войск с использованием новейших спецмашин на базе автомобилей «КамАЗ».
Они накрыли густым слоем белого облака войска, вооружение, объекты военной инфраструктуры полевого лагеря, полностью защитив их от визуального и оптического обнаружения, как с земли, так и с воздуха.
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