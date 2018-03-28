В Волгоградской области прошли учения подразделений РХБ

Тактические учения подразделений радиационной, химической и биологической защиты прошли в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, военнослужащие провели мероприятия по локализации последствий техногенной катастрофы, отработали вопросы дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

Подразделения аэрозольного противодействия выполнили задачи по маскировке пункта дислокации войск с использованием новейших спецмашин на базе автомобилей «КамАЗ».

Они накрыли густым слоем белого облака войска, вооружение, объекты военной инфраструктуры полевого лагеря, полностью защитив их от визуального и оптического обнаружения, как с земли, так и с воздуха.