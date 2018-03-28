Ещё
Проект сверхтяжелой ракеты обойдется «Роскосмосу» в 1,6 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Проект сверхтяжелой ракеты обойдется «Роскосмосу» в 1,6 млрд рублей 

РИА Новости 27 минут назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. "Роскосмос" планирует потратить 1,6 миллиарда рублей на разработку эскиза сверхтяжелой ракеты, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.
Головным разработчиком нового «сверхтяжа» назначена Ракетно-космическая корпорация «Энергия».
Согласно опубликованным данным, разработку планируется завершить до конца октября 2019 года. Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн.
В проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты.
Планируется, что с помощью новой ракеты можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру.
РИА Новости: последние новости
Комичное пособие: для армии США издали комикс о поражении в войне с Россией Около десяти тысяч военных привлекут к контрольным проверкам в РВСН День войск национальной гвардии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1046
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово105
Названо окончательное число погибших в Кемерово96
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»20
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»175
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
04:42
ВВС США рассказали про войну в 2030 году
Армия Оружие
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
02:17
В России начался траур по жертвам в Кемерово
Происшествия
17:44
Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
Происшествия Пожары
00:38
Стоявшая фура беспричинно упала
Происшествия ДТП
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
01:20
В Сирии питьевую воду раздали только сторонникам власти
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение