Как внутри выглядит самый большой круизный лайнер в мире

В прошлые выходные произошел спуск на воду лайнера «Симфония морей». Это круизное судно обошлось владельцам в 1 миллиард евро, однако, увидев его изнутри — понимаешь, за что заплатили акционеры.

Сейчас судно находится в своем первом плавании и ему предстоит добраться из Франции к берегам Испании , а дальше — в Малагу. Плавание разделится на несколько сезонов. Во время первого пассажиры будут любоваться Средиземным морем, через которое будет проходить «Симфония морей», а дальше — судно расположится у берегов Майами. По своим габаритам корабль может соревноваться с небоскребом. Над созданием судна работали опытные инженеры, кораблестроители и дизайнеры в течение 2 лет. Работу над кораблем исполнила французская фирма STX.

Вес корабля составляет 228 тысяч тонн, а длина — 362 метра. На корабле могут комфортно разместиться 8 тысяч человек, а 2,2 тысячи составляет экипаж. На судне можно увидеть канатную дорогу, каток, небольшое поле для гольфа, скалодром, аквапарк и даже баскетбольную площадку. Владельцами судна является компания из Флориды, Royal Caribbean International, представители которой выразили огромную благодарность судостроителям во время презентации корабля. ​