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Снайперы ЗВО учатся поражать цели из «Корда» и СВД
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Снайперы общевойсковой армии ЗВО учатся поражать малоразмерные цели из винтовок «Корд» и СВД 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, они отработали задачи по разведке, наведению авиации и корректировке огня артиллерии с применением систем позиционирования и прицеливания, в том числе переносного лазерного прибора разведки ЛПР-3, лазерных дальномеров.
Военнослужащих снайперских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Воронежской области, в ходе тактико-специального учения осваивают приемы контрснайперской борьбы и стрельб на повышенные дальности по малоразмерным целям.
Специалисты отрабатывают действия в составе снайперских пар, находясь в длительных засадах днем и ночью в различных погодных условиях, осваивают навыки скрытного передвижения и маскировки при уничтожении мишеней, имитирующих живую силу условного противника на максимальных дальностях до 2 километров.
Снайперские пары ведут огонь с помощью крупнокалиберных 12,7-мм армейских снайперских винтовок «Корд» по новым методикам современного опыта локальных конфликтов, меняя основные и запасные огневые точки после проведения стрельб по специальным маршрутам. Также стрельба ведется на максимальной дальности до целей до 1,1 тыс. метров с помощью штатных винтовок СВД.
Отдельно в ходе ТСУ будут дополнительно отработаны задачи по разведке, наведению авиации и корректировке огня артиллерии с применением систем позиционирования и прицеливания, в том числе переносного лазерного прибора разведки ЛПР-3, лазерных дальномеров.
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