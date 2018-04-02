Китайская космическая станция «Тяньгун-1». Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 апреля в 03:15 мск (08:15 по пекинскому времени) с околоземной орбиты сошла неработающая китайская космическая станция «Тяньгун-1». Ее обломки сгорели в плотных слоях атмосферы над южной частью Тихого океана.

"Тяньгун-1" (англ. Tiangong 1; с кит. — «Небесный дворец — 1») — экспериментальный орбитальный модуль, был прототипом будущей долговременной пилотируемой космической станции Китая

История проекта

Экспериментальный орбитальный модуль (станция) создан в рамках пилотируемой космической программы КНР, утвержденной в 1992 году. На первом ее этапе был создан пилотируемый корабль «Шэньчжоу» (Shenzhou, с кит. — «Священный челн»; в 1999-2016 годах было проведено 11 запусков, в т. ч. шесть пилотируемых) и осуществлен полет первого китайского космонавта — Яна Ливэя (в 2003 году на корабле «Шэньчжоу-5»).

Второй этап пилотируемой программы включает запуск экспериментальных орбитальных модулей и отработку на них технологии сближения и стыковки с кораблями, а также системы жизнеобеспечения будущей полноценной космической станции КНР. За основу орбитального модуля был взят корабль «Шэньчжоу». Мини-станция и корабль были спроектированы и построены Китайской аэрокосмической корпорацией науки и техники (CASC, Пекин).

Характеристики

В отличие от «Шэньчжоу» экспериментальная станция «Тяньгун» включает не три, а два отсека: служебный (приборно-агрегатный) и герметичный лабораторно-бытовой (для размещения космонавтов) со стыковочным узлом. В «Тяньгуне» отсутствует спускаемый аппарат.

Длина станции — 12 м, максимальный диаметр — 3,35 м, масса — 8,5 т.

Запуск и полет

Запуск орбитального модуля «Тяньгун-1» состоялся 29 сентября 2011 года с космодрома Цзюцюань, расположенном в Бадань-Цзилиньской пустыне в провинции Ганьсу. Его вывела на околоземную орбиту ракета-носитель «Великий поход — 2F» (используемые обозначения: CZ-2F — Changzheng-2F, «Чанчжэн-2F», и LM-2F — Long March — 2F, «Лонг марч — 2F»).

31 октября 2011 года к «Тяньгун-1» был отправлен беспилотный «Шэньчжоу-8». За время полета корабля, до 17 ноября 2011 года, по командам с Земли было проведено по две стыковки и расстыковки его со станцией.

В июне 2012 года и июне 2013 года состоялись пилотируемые полеты кораблей «Шэньчжоу-9» (с тремя членами экипажа; 12 сут. 15 ч) и «Шэньчжоу-10» (также три; 14 сут. 14 ч) соответственно. Экипажи провели по две стыковки с «Тяньгун-1» — в автоматическом и ручном режимах.

С завершением полета корабля «Шэньчжоу-10» была выполнена и основная программа «Тяньгун-1», однако Китай продолжил поддерживать полет станции в непилотируемом режиме. В 2016 году связь с «Тяньгун-1» была потеряна и власти признали, что орбитальный модуль начал терять орбиту. По мнению профессора Университета Центральной Флориды Роджера Хэндберга, контроль над «Тяньгун-1» мог быть утрачен в связи с тем, что ее двигатели израсходовали все топливо.

Всего экспериментальная станция находилась в полете шесть лет шесть месяцев и четыре дня (2 тыс. 386 дней).

"Тяньгун-2" и дальнейшие планы КНР 15 сентября 2016 года в космос был запущен второй экспериментальный орбитальный модуль «Тяньгун-2» (в н. в. находится на орбите), который является улучшенной копией «Тяньгун-1». В его задачу входит тестирование технологии поддержания жизни для будущей долговременной космической станции Китая. В октябре — ноябре 2016 года в составе «Тяньгун-2» находился пилотируемый корабль «Шэньчжоу-11», который доставил на экспериментальную станцию двух космонавтов (пробыли на ней около месяца). В апреле — сентябре 2017 года состоялся полет первого китайского грузового корабля «Тяньчжоу» (Tianzhou, с кит. — «Небесный челн»). Целью его миссии была отработка технологии стыковки с «Тяньгун-2» в разных режимах и процедуры дозаправки космической станции топливом (проведено три стыковки и три дозаправки по командам с Земли). В дальнейшем пилотируемые полеты к «Тяньгун-2» не планируются.

На заключительном этапе своей пилотируемой программы Китай намерен создать на околоземной орбите долговременную многомодульную космическую станцию — по подобию российской «Мир» (находилась на орбите в 1986-2001 годах) и Международной космической станции (с 1998 года по н. в.). Сборку китайской станции планируется начать в 2019-2020 годах, ввод в эксплуатацию ожидается примерно в 2022 году.