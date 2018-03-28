На юге России создали более 50 подрывных военных расчетов, которые будут устранять ледяные заторы

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах создали специальные военные расчеты, которые займутся ликвидацией ледяных заторов на реках юга России «К проведению работ по освобождению рек от льда в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах подготовлено более 50 подрывных команд из состава инженерных подразделений», — сообщает руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев . Его слова передает ТАСС Первые подрывные работы уже начали проводить на проблемных участках реки Дон 27 марта в понтонно-мостовых подразделениях Южного военного округа прошли тактико-специальные учения по наведению мостов и переправ через водные преграды, кроме того специалисты станции комплексной очистки отработали нормативы по заполнению резервуаров питьевой водой из реки.