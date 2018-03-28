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На юге России создали более 50 подрывных военных расчетов, которые будут устранять ледяные заторы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На юге России создали более 50 подрывных военных расчетов, которые будут устранять ледяные заторы 

«Это Кавказ» 37 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах создали специальные военные расчеты, которые займутся ликвидацией ледяных заторов на реках юга России.
«К проведению работ по освобождению рек от льда в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах подготовлено более 50 подрывных команд из состава инженерных подразделений», — сообщает руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев. Его слова передает ТАСС.
Первые подрывные работы уже начали проводить на проблемных участках реки Дон.
27 марта в понтонно-мостовых подразделениях Южного военного округа прошли тактико-специальные учения по наведению мостов и переправ через водные преграды, кроме того специалисты станции комплексной очистки отработали нормативы по заполнению резервуаров питьевой водой из реки.
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