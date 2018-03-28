Отказ «Патриота»: как США скрыли реальную эффективность комплексов ПВО

Эффективность американского ЗРК Patriot вызывала вопросы еще во время вторжения иракской армии в Кувейт . С момента завершения операции «Буря в пустыне» прошло уже почти 30 лет, а способности американского комплекса ПВО продолжают неприятно удивлять основных операторов.

Операция «Буря в пустыне», завершившаяся почти три десятка лет назад, вошла во многие военные учебники по тактике и стратегии. Однако американское «принуждение к миру» и уничтожение иракской армии на территории Кувейта прошло не совсем так, как об этом сообщали ведущие американские телеканалы.

Для справедливости оценки важно напомнить, что защита войск и оперативных соединений в рамках операций, подобных «Буре в пустыне», всегда являлась для американских военных приоритетной задачей и продолжает оставаться таковой.

Именно для этих целей в 1982 году был принят на вооружение комплекс Patriot, в состав которого, кроме зенитных управляемых ракет, вошли высокочувствительные средства обнаружения, сопряженные с производительными компьютерами.

Скажите президенту, что все будет хорошо

Для охлаждения пыла Саддама Хуссейна , располагавшего, помимо хорошо укомплектованных бронетанковых войск, еще и оперативно-тактическими ракетными комплексами, на протяжении всего театра военных действий армия США развернула 33 батареи комплексов Patriot, от шести до восьми пусковых установок в каждой. Такой же насыщенной зоны со средствами противовоздушной обороны не было ни на одном другом направлении — даже советские войска ПВО в самые напряженные месяцы холодной войны отличались большим прагматизмом и выстраивали позиционные районы с пусковыми установками, согласно принципу «ставить там, где надо».

Израиль и США не забыли и про союзников — Турция Саудовская Аравия были снабжены противоракетным зонтиком на тот случай, если Саддам Хуссейн решит и дальше проводить агрессивные переговоры при помощи ракет.

Практически сразу после постановки на боевое дежурство, у идеальной, с точки зрения немедленного развертывания, системы начались «баги» — сбои в работе программного обеспечения, переходящие в отказы аппаратных средств. Симптомами пустынной лихорадки, вызвавшей сбои в работе оборудования, стали неустойчивое сопровождение целей и повышенной расход ракет.

Главного заказчика такие данные порадовать не могли, и американские военные пошли на хитрость — просто не стали докладывать президенту страны о реальной боевой эффективности нового комплекса ПВО. В итоге до президента страны Джорджа Буша — старшего дошли идеальные данные о работе американского оружия не только на передовой, но и на территории военных объектов союзников. В своей речи на заводе компании Raytheon Буш упомянул эти отчеты и сказал:

«Комплекс продемонстрировал поразительную эффективность — из 42 выпущенных ракет Scud 41 была перехвачена».

Историки отмечают, что на деле эффективность комплекса Patriot, если и не была нулевой, то даже оценку «удовлетворительно» могла получить по случайному стечению обстоятельств — независимый анализ целого ряда американских экспертов, в том числе ведущего научного сотрудника, профессора Массачусетского Технологического Института Теодора Постола, подтвердил — в реальности американской ЗРК смог «обработать» менее 35% всех выпущенных иракской армией ракет.

Математика против боеголовки

То, что произошло под самый занавес «Бури в пустыне», до сих пор не поддается никакому логическому объяснению: в определенный момент после нескольких часов непрерывной работы радиолокационные станции и компьютеры станции обнаружения ЗРК переставали работать правильно, отказываясь обнаруживать цели и ставить их на сопровождение. От заявлений «покончить с ракетным беспределом Саддама за 48 часов» не осталось и следа поздним вечером 25 февраля 1991 года, когда на территорию американской военной базы в городе Дахран в Саудовской Аравии прилетела боевая часть модернизированной иракцами ракеты Р-17.

Выпущенная с расстояния больше тысячи километров ракета разнесла на мелкие части здание казармы и одну секцию стоящего рядом здания, убив при этом 28 американских военных и ранив еще около 150. Допрос дежуривших за пультом комплекса операторов показал, что радар комплекса успешно обнаружил и опознал цель, но воспользоваться чудом американской военной мысли операторам автоматика так и не дала.

Причиной, похоронившей 28 американских солдат далеко за пределами страны, стала ошибка в программном обеспечении, о которой командование армии США и разработчики комплекса знали, но исправлять «ничего не значащую» неисправность не торопились, поскольку при кратковременных включениях оборудование комплекса работало штатно.

Однако проблему «перегрева» электроники Patriot так и не решили, и вплоть до ракетного удара по американской базе для операторов комплекса Patriot была написана целая методичка, предписывающая режимы и продолжительность работы.

«Ошибка в программном обеспечении, позднее проанализированная специально созданной группой следователей, приводила к тому, что излучение РЛС обнаружения целей смещалось «в сторону» пропорционально длительности работы — за 20 часов боевого дежурства сектор обзора из-за ошибок мог сместиться на 500-700 метров, и никакого обнаружения падающих на голову военных боевых блоков, само собой, не происходило — система видела чистое небо», — отметил в интервью сайту телеканала «Звезда» подполковник войск ПВО СССР в отставке Борис Дроков.

«Буря в пустыне» в истории боевой службы комплексов Patriot стала самой черной страницей — для поражения целей над территорией Израиля, Кувейта и Саудовской Аравии расчетами ЗРК было израсходовано не менее 160 ракет, а средний наряд ЗУР на поражение одной боеголовки мог составлять до 10 единиц.

Старая ракета цели не портит

Проблемы с перехватом тех же ракет в тех же режимах возникли уже у саудовских военных спустя почти четверть века. Когда противостояние с повстанцами-хуситами в Йемене перешло в стадию ответных ударов, для которых йеменские вооруженные формирования используют не только управляемые противотанковые ракеты, но и оперативно-тактические ракетные комплексы, все недостатки американских систем ПВО стали очевидны.

Ракеты, которые, по некоторым данным, вооруженные силы Йемена закупали и модернизировали при помощи КНДР , силам коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, создали те же проблемы, что и армии США в ходе боевых действий против Ирака в 1991 году.

Ситуация тридцатилетней давности с иракскими ракетами и перехватом повторилась практически точь-в-точь, с одним лишь отличием — вместо военной базы в Дахране под удар попали города Саудовской Аравии, включая столицу — Эр-Рияд

Чрезмерно оптимистичная оценка о состоянии пусковых установок несколько раз обернулись самой настоящей трагедией.

Одним из самых крупных промахов американских комплексов ПВО считают уничтожение ракетой еще советского комплекса «Точка-У» лагеря коалиционных войск в йеменской провинции Мариб . В 2015 году, кроме гибели саудовских военных, из-за конструктивных особенностей американских систем ПВО были убиты 55 военнослужащих из ОАЭ

На успешность перехвата ракет, возраст которых составляет 35-40 лет, влияют множество факторов, однако в случае с американским комплексом Patriot, который, в числе прочих иностранных заказчиков, приобрели и саудовские военные, уместно говорить скорее о дорогой хлопушке или ярком фейерверке, чем об абсолютно эффективном средства перехвата.

Особенно дорогим удовольствием комплекс ПВО Patriot становится при внимательном изучении количества израсходованных на поражение целей противоракет и стоимости боекомплекта. На одном из видео, опубликованных еще в 2015 году, на уничтожение «пропущенных» боевых частей ракет, выпущенных с территории Йемена, операторы комплекса отправляют все ракеты из имеющихся в наличии. Всего на одном из видео военным экспертам удалось насчитать 23 пуска противоракет для поражения воздушной цели. На другом видео, опубликованном уже в конце марта 2018 года, часть зенитных управляемых ракет с отказавшими самоликвидаторами, возвращаются обратно к месту старта и взрываются в нескольких метрах от жилых домов.

Опираясь на «успехи» американской техники на Ближнем Востоке военные из Саудовской Аравии сделали правильные выводы. Главный из них касается прежде всего стоимости закупки и боевой работы таких комплексов — каждая ракета для комплекса Patriot в модификации PAC-3 стоит 5,5 млн долларов, что делает перерасход ракет фантастически дорогой процедурой.

Михаил Барабанов. «При огромной стоимости ракет с активными радиолокационными ГСН и высокой энергетикой про реальную эффективность перехвата до сих пор никто не знает. В любом случае стоит отметить, что американцы в данном случае за саудовские деньги фактически проводят интенсивные испытания комплекса в реальных боевых условиях, с расходом сотен ракет», — отметил в интервью сайту телеканала «Звезда» военный эксперт Центра Анализа Стратегий и Технологий

Провал американских противоракет на Ближнем востоке эксперты считают основной причиной в пользу выбора российских систем ПВО — комплексы С-400 значительно дешевле американских Patriot, они значительно раньше обнаруживают воздушные цели и ставят их на сопровождение и отличаются рациональностью по части расхода противоракет на каждую цель.