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В Северной Осетии начались учения зенитчиков
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В Северной Осетии начались учения зенитчиков 

«Это Кавказ» 44 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
В Северной Осетии начались учения подразделений, на вооружении которых находятся зенитные ракетные комплексы «Бук-М1». Военных подняли по тревоге.
«В Республике Северная Осетия начались командно-штабные учения на местности с подразделениями зенитного ракетного соединения Южного военного округа. Подразделения, на вооружении которых состоит зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», были подняты по тревоге. В ходе учений они совершат 150-километровый марш на общевойсковой полигон, где отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий», — сообщил начальник пресс-службы военного округа Вадим Астафьев. Его слова передает ТАСС.
Всего в учениях задействовали более 500 военнослужащих и около 50 единиц техники и самолеты штурмовой авиации Су-25СМ.
«В течение пяти дней зенитчики отработают практические навыки по разведке, сопровождению и поражению воздушных целей в условиях применения активных шумовых помех, а также противолокационных ракет. Средства воздушного нападения противника будут имитироваться полетами самолетов штурмовой авиации Су-25СМ. Кроме того, военнослужащие отработают ряд задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп», — пояснил начальник пресс-службы.
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