Самолет «Саратовских авиалиний» совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя 

В среду, 28 марта, самолет Як-42 «Саратовских авиалиний» экстренно сел в самарском международном аэропорту из-за отказа двигателя.
— Предварительной причиной вынужденной посадки является отказ второго двигателя самолета. В настоящее время самолет находится в аэропорту, ведутся ремонтные работы, — рассказала представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
На данный момент проводится проверка по факту вынужденной посадки воздушного судна и устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает «Интерфакс».
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