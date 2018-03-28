Тральщики Кольской флотилии отработали учебно-боевые задачи в Баренцевом море

В морских полигонах их экипажи выполнили задачи по тралению судоходного фарватера, уничтожению макетов плавающей мины малокалиберной артиллерией, а также элементы второй курсовой задачи по РХБ защите.

Минно-тральная группа в составе трёх базовых и одного морского тральщика «Котельнич», «Ядрин», «Коломна» и «Машинист» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработала задачи по основному предназначению в Баренцевом море.

В морских полигонах боевой подготовки корабли выполнили задачи по тралению судоходного фарватера, уничтожению макетов плавающей мины малокалиберной артиллерией, а также отработали ряд элементов второй курсовой задачи по радиационной, химической и биологической защите.

В ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне Баренцева моря для совершенствования военно-морской выучки экипажей и отработки взаимодействия в составе минно-тральной группы. Во время ночной якорной стоянки североморцы выполнят мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне.