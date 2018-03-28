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Тральщики Кольской флотилии отработали учебно-боевые задачи в Баренцевом море
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Тральщики Кольской флотилии отработали учебно-боевые задачи в Баренцевом море 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В морских полигонах их экипажи выполнили задачи по тралению судоходного фарватера, уничтожению макетов плавающей мины малокалиберной артиллерией, а также элементы второй курсовой задачи по РХБ защите.
Минно-тральная группа в составе трёх базовых и одного морского тральщика «Котельнич», «Ядрин», «Коломна» и «Машинист» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработала задачи по основному предназначению в Баренцевом море.
В морских полигонах боевой подготовки корабли выполнили задачи по тралению судоходного фарватера, уничтожению макетов плавающей мины малокалиберной артиллерией, а также отработали ряд элементов второй курсовой задачи по радиационной, химической и биологической защите.
В ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне Баренцева моря для совершенствования военно-морской выучки экипажей и отработки взаимодействия в составе минно-тральной группы. Во время ночной якорной стоянки североморцы выполнят мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне.
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