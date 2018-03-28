Герой РФ не поверил в претензии Индии к российским истребителям

Американские СМИ сообщили о недовольстве Индии послепродажной поддержкой российских истребителе МиГ-29 и Су-30МКИ. Как утверждают журналисты, из-за этого Нью-Дели может отказаться от закупки Су-35 и МиГ-35, потому что РФ «предлагает хорошие результаты только на бумаге». Вместо этого Индия может закупить американский Super Hornet, Eurofighter Typhoon или французский Rafale, сообщает The National Interest

В свою очередь, Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в эфире НСН опроверг претензии индусов к России.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Мы с индусами работаем всю жизнь. Мы всегда поставляли технику, они никогда не были разочарованы. Мы индийских лётчиков обучали, мы их подтянули. У их никогда не было никаких претензий к технике», — заверил НСН собеседник.

Герой РФ: Истребители пятого поколения появятся в России через 2-3 года По словам Магомеда Толбоева, российская техника является образцом мировых стандартов.

«Это недобросовестное отношение американцев. Русская военная техника во всём мире считается образцом мировых стандартов по долговечности службы, ресурсам, простоте обслуживания, дешевизне. Американская техника очень сложная и дорогая. Освоить её третьим странам не так просто. Индусы — не такие простые ребята. Они 25% берут у них, а 65-70% — у нас. Видимо, индусы хотят обезопасить себя, берут технику и там, и там. В политике всякое происходит. Не только индусы [поступают]», — подчеркнул лётчик-испытатель.