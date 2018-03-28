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Lockheed Martin представила летающий дрон-заправщик MQ-25 «Stingray»
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Lockheed Martin представила летающий дрон-заправщик MQ-25 «Stingray» 

TechCult 32 минуты назад
Фото: TechCult
Компания Lockheed Martin представила концептуальный опытный образец летающего беспилотного заправщика «Stingray» MQ-25. Конкуренцию ему составят аналогичные проекты компаний Boeing и General Atomics, оспаривающие между собой право на заключение контракта с ВМС США. Победитель станет известен летом текущего года. MQ-25 — это беспилотный заправщик, способный взлетать с палубы авианосца с помощью катапульты, и нести до 6,35 тонн авиатоплива на расстояние до 800 км, что значительно расширит боевой радиус истребителей типа F/A18E/F и F-35C Joint Strike Fighter. К примеру, палубный истребитель-бомбардировщик Super Hornet с радиусом действия 725 км после дозаправки сможет увеличить его до 1125 км.
Аэродинамическая двухкилевая схема MQ-25 — «летающее крыло» — напоминает стратегический бомбардировщик В-2. Беспилотник компактен и оснащен складными крыльями, что необходимо для всех самолетов палубной авиации.
Хотя концепция MQ-25 не предполагает использования стелс-технологий, низкий профиль беспилотника свидетельствует о том, что определенной скрытностью во время полета он все же будет обладать.
В носовой части будут установлены камеры и датчики, с помощью которых удаленный оператор сможет дистанционно управлять танкером-беспилотником. Возможно, что в дальнейшем на MQ-25 установят некоторые автономные системы — в частности, для предотвращения столкновений в воздухе и самостоятельного возвращения на место базирования.
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