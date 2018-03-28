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«Терминатор» для танков: как выглядит новейшая боевая машина поддержки
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«Терминатор» для танков: как выглядит новейшая боевая машина поддержки 

Авторамблер 49 минут назад
Фото: Авторамблер
Название, в кои-то веки, не обманчиво миролюбивое (привет фугасная мина «Бабочка» и миномет «Ландыш»), а грозное и обещающее неприятности — «Терминатор-2». БМПТ вооружен 30-мм пушками, гранатометами, пулеметом и противотанковыми ракетами.
Боевые машины огневой поддержки «Терминатор» предназначены для действия в составе танковых формирований. Их цель — поражение противотанковых средств противника и подавление живой силы.
Разработчик утверждает, что боевая машина очень зоркая и способна распознать даже маленькие цели днем и ночью и при плохой погоде. После чего сами понимаете.
Увидеть вживую БМПТ можно будет на параде 9 мая — они гордо проедут по Тверской.
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