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Зенитчики на полигоне под Астраханью проведут боевые стрельбы из ЗРК «Бук-М2» и «Тор-М»
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Зенитчики на полигоне под Астраханью проведут боевые стрельбы из ЗРК «Бук-М2» и «Тор-М» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Зенитчики второй общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в рамках полевого выхода проведут боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ЦВО.
«Зенитчики второй общевойсковой армии Центрального военного округа совершили комбинированный марш на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где в середине апреля в рамках полевого выхода проведут боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе выполнения учебно-боевых задач расчеты зенитных комплексов малой и средней дальности отработают нормативы по приведению техники в готовность к применению, выполнят нормативы по обнаружению воздушных целей и ранжированию их по степени опасности. Для этого будут использованы мишенные комплексы «Саман-М» и «Пение», имитирующие пилотируемые и высокоточные беспилотные средства противника.
Отмечается, что всего зенитчики выполнят более 40 боевых и зачетно-учебных стрельб по различным воздушным целям.
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