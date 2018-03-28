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В Зауралье сотрудники колонии отразили бунт заключенных
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Зауралье сотрудники колонии отразили бунт заключенных 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В исправительной колонии строгого режима в селе Иковка Кетовского района взбунтовались осужденные. Они забаррикадировались в локальном участке общежития, сломали и подожгли мебель, вести диалог и выполнять требования администрации учреждения сидельцы категорически отказывались. По такому сценарию прошла отработка действий сотрудников исправительного учреждения вместе с силовыми структурами региона. Учения должны были показать реальную работу оперативного штаба, средств связи, а также действий оперативных групп.
Действия учений разворачивались на стрельбище исправительной колонии № 6. Чтобы инсценировка была максимально приближена к реальности, более 20 человек имитировали действия бунтующих. Люди кидали палки, пластиковые бутылки с песком, жгли автомобильные покрышки.
Силы сводного отряда «Мираж», под прикрытием бронеавтомобиля вошли на территорию исправительного учреждения, действиями оперативных групп преступники были разобщены и задержаны.
Однако не только действия личного состава и спецназа были под пристальным контролем. В ходе учений также проверили организацию связи, медицинское обеспечение, конвоирование, материально-техническое обеспечение. На полигоне тыловой службой были развернуты палатки для обогрева личного состава и полевая кухня.
При подведении итогов учений отмечено, что цели мероприятия достигнуты, поставленная задача выполнена.
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