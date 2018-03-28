В Зауралье сотрудники колонии отразили бунт заключенных

В исправительной колонии строгого режима в селе Иковка Кетовского района взбунтовались осужденные. Они забаррикадировались в локальном участке общежития, сломали и подожгли мебель, вести диалог и выполнять требования администрации учреждения сидельцы категорически отказывались. По такому сценарию прошла отработка действий сотрудников исправительного учреждения вместе с силовыми структурами региона. Учения должны были показать реальную работу оперативного штаба, средств связи, а также действий оперативных групп.

Действия учений разворачивались на стрельбище исправительной колонии № 6. Чтобы инсценировка была максимально приближена к реальности, более 20 человек имитировали действия бунтующих. Люди кидали палки, пластиковые бутылки с песком, жгли автомобильные покрышки.

Силы сводного отряда «Мираж», под прикрытием бронеавтомобиля вошли на территорию исправительного учреждения, действиями оперативных групп преступники были разобщены и задержаны.

Однако не только действия личного состава и спецназа были под пристальным контролем. В ходе учений также проверили организацию связи, медицинское обеспечение, конвоирование, материально-техническое обеспечение. На полигоне тыловой службой были развернуты палатки для обогрева личного состава и полевая кухня.

При подведении итогов учений отмечено, что цели мероприятия достигнуты, поставленная задача выполнена.