Ещё
Тральщики Северного флота провели учения по разминированию фарватера в Баренцевом море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тральщики Северного флота провели учения по разминированию фарватера в Баренцевом море 

ТАСС 24 минуты назад
МУРМАНСК, 28 марта. /ТАСС/. Минно-тральная группа в составе тральщиков «Котельнич», «Ядрин», «Коломна» и «Машинист» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) на учениях отработали мероприятия по разминированию фарватера в Баренцевом море.
Об этом сообщает в среду пресс-служба СФ.
"В морских полигонах боевой подготовки корабли выполнили задачи по тралению судоходного фарватера, уничтожению макетов плавающей мины малокалиберной артиллерией", — сообщает пресс-служба.
Также экипажи кораблей отработали мероприятия по радиационной, химической и биологической защите.
В ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне Баренцева моря для отработки взаимодействия в составе минно-тральной группы.
Во время ночной якорной стоянки североморцы выполнят мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне.
ТАСС: последние новости
В России на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет Минометы большой мощности обеспечили продвижение войск на учениях в Оренбуржье Кабмин утвердил правила предоставления субсидий на создание авиационных сервисных центров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово64
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным822
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку72
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля311
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»26
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
01:00
Терешина рассказала о приводах в полицию
Шоу-бизнес
01:10
Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение