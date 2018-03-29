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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач
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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В течение нескольких дней экипажу предстоит отработать организацию несения походной вахты, действия по противовоздушной и противолодочной обороне, противоподводной диверсионной обороне, борьбе за живучесть корабля на ходу.
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцевом море для выполнения учебно-боевых задач в полигонах боевой подготовки Северного флота.
В течение нескольких дней экипажу предстоит отработать организацию несения походной вахты, действия по вводным и тревоге, а также ряд корабельных боевых учений в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне, противоподводной диверсионной обороне, борьбе за живучесть корабля на ходу.
Расчёты артиллерийских и ракетных комплексов крейсера будут тренироваться в сопровождении и уничтожении воздушных и быстроходных надводных целей. Запланирован ряд практических стрельб, а также отработка взаимодействия с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.
После выполнения учебно-боевых задач в море ракетный крейсер «Маршал Устинов» вернётся в пункт постоянного базирования — Североморск.
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