Ямал поможет установить памятник погибшим лётчикам

Кабина самолета «ИЛ-2», поднятого в прошлом году со дна Керченского пролива

и переданная в дар автономному округу, окажется на постаменте. Арктический регион выделит подшефной воинской части финансовую помощь для установки монумента.

В субботу, 23 марта, командование 318-го отдельного смешанного авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота России посетили окружную столицу. Визит приурочили ко Дню оленевода, чтобы побывать на главном празднике северян.

— Мы ценим совместные патриотические акции, планомерную работу с допризывной молодежью и усилия по сохранению исторической памяти нашей страны, — поприветствовала гостей от имени главы региона Ирина Соколова , вице-губернатор. Она отметила, что в городе-герое Севастополе будущим летом вновь откроется профильная смена с Ямала.

Также вице-губернатор поздравила гостей с предстоящим 100-летним юбилеем полка и заверила, что шефские связи, возникшие в 2001 году, будут развиваться. Наши ребята, как известно, проходят срочную воинскую службу на большом десантном корабле «Ямал». А ской авиации, который базируется под Севастополем в поселке Кача — только там за эти ходы прошли воинскую службу более сотни ребят из Арктического региона.

Как отметил командир полка летчик первого класса, полковник Анатолий Степанов , ежегодно на базе полка проходят военно-патриотические сборы допризывной молодежи из автономного округа. Для мальчишек организуют занятия по строевой, огневой, водолазной, горной, воздушно-десантной, технической, конной и топографической подготовке. Во время сборов ребята знакомятся с военной техникой, участвуют в соревнованиях, посещают храмы Севастополя.

— Мы стараемся делать всё, чтобы служба ямальских призывников проходила достойно, чтобы ребята стали настоящими защитниками Отечества, — сказал комполка, отметив высокий уровень подготовки северян к воинской службе.

По словам полковника авиации, подразделение, в котором служат наши парни, участвовало в обеспечении безопасности зимних Олимпийских игр в Сочи и при возвращении Крыма в состав Российской Федерации по итогам референдума.

На встрече обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества автономного округа с Черноморским флотом. Анатолий Степанов пригласил ямальцев на юбилей полка, который отпразднуют 27 апреля. В этот день в Каче планируют установить закладной камень, а 17 июля, в День основания морской авиации Военно-Морского Флота Российской Федерации, открыть памятник летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.