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В апреле ярославский космонавт Алексей Овчинин вернется с Байконура
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В апреле ярославский космонавт Алексей Овчинин вернется с Байконура 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Как сообщили «АиФ — Ярославль» в пресс-службе ЦПК имени Ю. А. Гагарина, с января этого года он проходил экзаменационный тренировки. Сейчас Алексей находится на космодроме Байконур в Казахстане. Овчинин вернется в регион после 30 марта.
Алексей Овчинин — 120-й космонавт России/СССР и 547-й в мире. Он окончил среднюю школу №2 в Рыбинске, после поступил в Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков. Овчинин совершил космический полёт на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-20М» в марте-сентябре 2016 года к Международной космической станции. Участник основных космических экспедиций МКС-47/МКС-48. Продолжительность полёта составила 172 суток 03 часа 47 минут 15 секунд.
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