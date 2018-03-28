«Домодедово» работает штатно после инцидента с самолетом

Обе взлетные полосы московского аэропорта «Домодедово» работают после инцидента с самолетом авиакомпании «Глобус» (входит в S7 Group). «Службы аэропорта отработали в соответствии с регламентными процедурами», — сообщили ТАСС в воздушной гавани.

Boeing 737-800 должен был выполнить рейс Москва-Новосибирск, но экипаж сообщил о задымлении в кабине пилотов. Перед вылетом лайнер обработали противообледенительной жидкостью. Возможной причиной является ее попадание в систему кондиционирования, считают эксперты. «Экипаж действовал согласно инструкциям, все процедуры были выполнены правильно и своевременно. Авиакомпания подготовила резервное ВС для вылета в Новосибирск », — сообщили агентству в пресс-службе S7.

«Экипажем произведено торможение в пределах ВПП, аварийная высадка пассажиров завершена успешно (через надувные трапы), на борту (находились) 7 членов экипажа 129 пассажиров. Пострадавших нет», — сообщили в Росавиации. До буксировки воздушного судна на место стоянки временно не осуществлялись взлет и посадка с ВПП-2.