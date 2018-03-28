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Опубликованы кадры всплытия американской подлодки в Арктике
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Опубликованы кадры всплытия американской подлодки в Арктике 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Появилось видео всплывающей на учениях американской подлодки.
В Сети опубликованы кадры, на которых подводная лодка военно-морских сил США появляется из-подо льда в Арктике. Видеоролик опубликован в Twitter-аккаунте ABC News.
«Подводная лодка ВМС США всплывает на поверхность, пробивая льды Арктики, в рамках длительных учений, которые проводятся с целью оценки оперативной готовности военнослужащих в регионе», — говорится в публикации.
Между тем, ранее сообщалось, что подлодка американских ВМС отработала в Арктике «удары по России».
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