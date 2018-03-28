«Калашников» приобретает 60% разработчика «Буранов»

Назаров уточнил, что сейчас стороны проводят «необходимые корпоративные мероприятия для заключения сделки». Представитель «Калашникова» подтвердил, что завершить сделку планируется в течение месяца.