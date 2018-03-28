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«Калашников» приобретает 60% разработчика «Буранов»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Калашников» приобретает 60% разработчика «Буранов» 

Ведомости 59 минут назад
Корпорация «Ростех» полностью выйдет из капитала НПО «Молния», разработчика космических аппаратов «Буран». Принадлежащие ей сейчас 60% НПО приобретет концерн «Калашников», сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя «Ростеха» Александра Назарова. По его словам, сделку планируется завершить до конца апреля, этого года.
Назаров уточнил, что сейчас стороны проводят «необходимые корпоративные мероприятия для заключения сделки». Представитель «Калашникова» подтвердил, что завершить сделку планируется в течение месяца.
«Калашников» заинтересован в дорабатываемых «Молнией» автономных высотных скоростных ракетах-мишенях «Стриж» и «Армавир», которые в ходе учений имитируют крылатые ракеты противника на высоте от 300 — 18 000 м. Их получение предполагает стратегия развития до 2025 г  Ранее президент Владимир Путин поставил задачу по недопущению банкротства «Молнии». В предбанкротном состоянии предприятие находилось в 2010 г. План по стабилизации финансовой ситуации прописан в программе финансового оздоровления до 2019 г.
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