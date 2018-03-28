Ещё
Новый дальнемагистральный лайнер Ил‐96‐400М пройдет ребрендинг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Новый дальнемагистральный лайнер Ил‐96‐400М пройдет ребрендинг 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Разрабатываемый в России широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил‐96‐400М получит новое обозначение в связи с серьезными изменениями в конструкции. Самолет будет называться Ил‐496, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в авиационной промышленности.
По данным издания, необходимость ребрендинга вызвана тем, что создаваемый самолет является не просто модификацией
Ил-96, а глубокой модернизацией лайнера. Фактически речь идет о новом летательном аппарате.
Собеседник агентства рассказал, что  Ил-496  оснастят современным отечественным
пилотажно-навигационным
оборудованием. К услугам пассажиров будет создан современный комфортный салон. Презентация лайнера пройдет в конце 2019 года. Первый серийный самолет сойдет с конвейера год спустя.
Ранее стало известно, что на всех 10 самолетах Ил‐96‐300 ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) „Россия“ Управления делами президента будет установлено новое отечественное оборудование, отвечающее за обеспечение и безопасность полетов. Новшество касается и президентского борта номер один. Замена произойдет до конца 2019 года.
360tv.ru: последние новости
Коалиция Саудовской Аравии заявила о перехвате выпущенных из Йемена ракет «Вертолеты России» планируют выпустить более 200 машин до конца года Минобороны рассказало о группировках носителей крылатых ракет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным483
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово22
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля163
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации79
«Нафтогаз» оценил решение ФРГ по «Северному потоку-2»42
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение