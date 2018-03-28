Новый дальнемагистральный лайнер Ил‐96‐400М пройдет ребрендинг

Разрабатываемый в России широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил‐96‐400М получит новое обозначение в связи с серьезными изменениями в конструкции. Самолет будет называться Ил‐496, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в авиационной промышленности.

По данным издания, необходимость ребрендинга вызвана тем, что создаваемый самолет является не просто модификацией

Ил-96, а глубокой модернизацией лайнера. Фактически речь идет о новом летательном аппарате.

Собеседник агентства рассказал, что Ил-496 оснастят современным отечественным

пилотажно-навигационным

оборудованием. К услугам пассажиров будет создан современный комфортный салон. Презентация лайнера пройдет в конце 2019 года. Первый серийный самолет сойдет с конвейера год спустя.

Ранее стало известно, что на всех 10 самолетах Ил‐96‐300 ФГБУ «Специальный летный отряд (СЛО) „Россия“ Управления делами президента будет установлено новое отечественное оборудование, отвечающее за обеспечение и безопасность полетов. Новшество касается и президентского борта номер один. Замена произойдет до конца 2019 года.