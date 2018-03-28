Российский дальнемагистральный авиалайнер готовится к ребрендингу

Об этом пишет портал iz.ru.

Источник «Известий» в авиационной промышленности, который знаком с ситуацией, пояснил необходимость ребрендингла. По его словам, она связана с тем, что создаваемый самолет — это не просто модификация Ил-96, а его глубокая модернизация.

Он также добавил, что будущий лайнер будет обладать современной оснащенностью (современным отечественным пилотажно-навигационным оборудованием, а также современным пассажирским салоном).

Презентация Ил-96-400М планируется в конце 2019 года, а первый серийный самолет будет сконструирован уже в 2020 году.