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Российский дальнемагистральный авиалайнер готовится к ребрендингу
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Российский дальнемагистральный авиалайнер готовится к ребрендингу 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом пишет портал iz.ru.
Источник «Известий» в авиационной промышленности, который знаком с ситуацией, пояснил необходимость ребрендингла. По его словам, она связана с тем, что создаваемый самолет — это не просто модификация Ил-96, а его глубокая модернизация.
Он также добавил, что будущий лайнер будет обладать современной оснащенностью (современным отечественным пилотажно-навигационным оборудованием, а также современным пассажирским салоном).
Презентация Ил-96-400М планируется в конце 2019 года, а первый серийный самолет будет сконструирован уже в 2020 году.
Как сообщал ранее «ФедералПресс», в «Домодедово» перед взлетом задымился Boeing-737.
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