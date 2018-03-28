В Забайкальском крае завершился первый этаптактического учения с боевой стрельбой

Для проведения наземной разведки и уничтожения командного пункта условного противника с вертолётов Ми-8АМТШ были десантированы на парашютах «Арбалет-2» группы спецназа.

В Забайкальском крае на полигоне Восточного военного округа Цугол завершился первый этап тактического учения с боевой стрельбой. К мероприятию было привлечено около 4 тысяч военнослужащих и порядка 1 тысячи единиц вооружения и военной техники общевойскового объединения округа, дислоцированного в Забайкалье.

В ходе активной фазы тактического учения осуществлено десантирование с вертолётов Ми-8АМТШ на парашютах «Арбалет-2» груза и группы специального назначения с высоты около 2 километров для проведения наземной разведки и уничтожения командного пункта условного противника.

Разведку целей с воздуха выполнил самолет-разведчик Су-24МР, огневое поражение условному противнику неуправляемыми авиационными ракетами нанесли вертолеты армейской авиации Ми-24.

Затем огневое поражение условному противнику было нанесено ударом реактивной системы залпового огня «Ураган», а также огнем самоходных артиллерийских установок «Акация», ствольной артиллерией различного калибра.

Особенностью проведения учения стало выполнение ряда тактических элементов, в частности, так называемой «танковой карусели» (танки движутся по кругу, поочередно выполняя боевую стрельбу по «противнику»), а также осуществление боевой стрельбы экипажами танков и БМП-2 на большие дальности полупрямой наводкой.

Прикрытие войск от авиации «противника» осуществили расчеты зенитных самоходных установок «Шилка» ЗРК «Стрела-10», операторы ПЗРК «Игла». Боевыми пусками ракет были поражены цели, имитирующие авиационные средства поражения.

Кроме того, в ходе учения расчеты ОТРК «Искандер» выполнили учебные (электронные) пуски ракет по командным пунктам «противника», далее отработали оперативную смену огневых позиций.

После отработки контрудара подразделения заняли оборону, в дальнейшем военнослужащие примут участие в этапе боевой стрельбы в ночное время суток.