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«Танковая карусель» и десантирование из вертолетов: масштабные учения проходят в Забайкалье
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«Танковая карусель» и десантирование из вертолетов: масштабные учения проходят в Забайкалье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Четырем тысячам военнослужащих в рамках учений также предстоит провести разведку и уничтожить командный пункт условного противника.
Четыре тысячи военнослужащих принимают участие в масштабных учениях на полигоне Цугол в Забайкалье. С помощью парашютов «Арбалет-2» из вертолетов десантируются группы спецназначения и вооружение.
Бойцам предстоит провести разведку и уничтожить командный пункт условного противника.
С воздуха разведку проводит самолет Су-24МР. Вертолеты Ми-24 неуправляемыми авиационными ракетами уничтожают позиции противника, после чего в дело вступают системы «Ураган» и артиллерийские установки «Акация».
Особое внимание на учениях уделяют тактическим маневрам, в частности — так называемой танковой карусели, когда танки движутся по кругу, поочередно выполняя боевую стрельбу по вражеским объектам.
В учениях задействованы также зенитные самоходные установки, а также расчеты «Искандеров», которые выполнили электронные пуски.
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