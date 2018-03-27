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В Ханты-Мансийске прошли пожарные учения в Доме правительства
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ханты-Мансийске прошли пожарные учения в Доме правительства 

RT на русском 1 час назад
В Ханты-Мансийске провели пожарные учения в Доме правительства, все сотрудники были эвакуированы. Как сообщает URA.RU, информацию подтвердили в региональном департаменте общественных и внешних связей. «В условной ситуации был проверен регламент взаимодействия администрации объекта, лиц, ответственных за предупреждение чрезвычайных ситуаций, проведён контроль работоспособности системы пожарной сигнализации», — сказали в департаменте.
Там добавили, что учения связаны с событиями в Кемерове.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало об акциях в Санкт-Петербурге в память о трагедии в Кемерове.
RT на русском: последние новости
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