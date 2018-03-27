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Собрание Нацгвардии России началось с минуты молчания
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Собрание Нацгвардии России началось с минуты молчания 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации. Собрание участников началось с минуты молчания.
Участники торжественного собрания по случаю дня Войск национальной гвардии почтили память жертв пожара в Кемерове минутой молчания.
В связи с трагедией все праздничные мероприятия отменили. Глава Нацгвардии Виктор Золотов обратился к собравшимся с приветствием и поблагодарил за службу ветеранов и действующий личный состав.
27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, установленный указом президента РФ от 16 января 2017 года в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии России.
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