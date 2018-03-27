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Начальник Военного института железнодорожных войск и военных сообщений генерал-майор Игорь Горяинов ответил на вопросы газеты «Красная звезда»
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Начальник Военного института железнодорожных войск и военных сообщений генерал-майор Игорь Горяинов ответил на вопросы газеты «Красная звезда» 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В номере среды также выступает начальник Главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны России генерал-майор Олег Масленников.
Накануне 100-летия Военного института железнодорожных войск и военных сообщений публикуется интервью его начальника генерал-майора Игоря Горяинова.
О достижениях технологического направления «искусственный интеллект» и его перспективах для военного дела идет речь в беседе с начальником Главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Министерства обороны Российской Федерации генерал-майором Олегом Масленниковым.
В репортаже из Международного противоминного центра ВС РФ в подмосковном Нахабине рассказывается о Военно-практической конференции по внедрению опыта выполнения задач инженерного обеспечения в Сирии. Участникам конференции был представлен новый защитный костюм сапёра тяжёлого класса «Доспехи», предназначенный для оснащения групп разминирования при проделывании проходов в минных полях.
Сообщается о ходе боевой подготовки военнослужащих бригады специального назначения в Западной Сибири, ее военнослужащие совершили десантирование на парашютах Д-10 и «Арбалет-2».
Кроме того, газета информирует о том, что ФГБУ Министерства обороны Российской Федерации «Центральное жилищно-коммунальное управление» совместно с одним из крупнейших банков с государственным участием приступило к реализации пилотного проекта, обеспечивающего работу технологии «расщепления платежей» в сфере услуг военного ЖКХ.
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