Китайцы вывели в море боевые суда 

Вечером во вторник, 27 марта, Китай отправил в Южно-Китайское море боевую флотилию. Группировка насчитывает 41 судно, а конкретно, авианосец и 40 кораблей сопровождения, сообщает Telegram-канал 338.
Все это проходит на фоне учений Японии, США и Южной Кореи в регионе, которые направлены на сдерживание Северной Кореи. Известно, что Китай — одна из немногих стран, поддерживающих КНДР.
Примечательно, что на 27-28 марта с деловым визитом в Россию должен был прибыть министр иностранных дел КНР Ван И, однако поездку отложили. Официальной причиной называют изменение в рабочем графике руководства России.