Авианосную ударную группировку Китая сняли со спутника

В Сети появились спутниковые снимки, которые зафиксировали десятки кораблей ВМС Китая , в том числе авианосец, близ острова Хайнань в Южно-Китайском море.

Китай называет эти маневры частью обычных ежегодных учений. При этом, судя по фотографиям, в них участвуют по меньшей мере 40 кораблей и подводных лодок. Аналитики говорят о необычайно серьезном проявлении активности китайских ВМС, сообщает Reuters , публикуя спутниковые снимки.

Неясно, куда направлялась флотилия и как долго продолжится эта операция. Эксперты предположили, что Китай отрабатывает взаимодействие между несколькими группировками кораблей, а эта флотилия направляется на встречу с северной.