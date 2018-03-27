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Авианосную ударную группировку Китая сняли со спутника
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Авианосную ударную группировку Китая сняли со спутника 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
В Сети появились спутниковые снимки, которые зафиксировали десятки кораблей ВМС Китая, в том числе авианосец, близ острова Хайнань в Южно-Китайском море.
Китай называет эти маневры частью обычных ежегодных учений. При этом, судя по фотографиям, в них участвуют по меньшей мере 40 кораблей и подводных лодок. Аналитики говорят о необычайно серьезном проявлении активности китайских ВМС, сообщает Reuters, публикуя спутниковые снимки.
Неясно, куда направлялась флотилия и как долго продолжится эта операция. Эксперты предположили, что Китай отрабатывает взаимодействие между несколькими группировками кораблей, а эта флотилия направляется на встречу с северной.
7 марта сообщалось, что Пекин недоволен первым со времен войны во Вьетнаме визитом американского авианосца в Дананг, хотя и не считает, что это способно изменить расклад сил в Южно-Китайском море.
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