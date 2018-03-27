В Мулино саперы-штурмовики отработали действия по проделыванию проходов в минных полях

Кроме того, они учились вести разведку в городских условиях и штурмовать укрепленные огневые точки с последующим захватом здания.

На полигоне центра боевой подготовки Западного военного округа (п. Мулино, Нижегородская область ) прошли учения батальона штурма и разграждения инженерно-саперной бригады центрального подчинения.

На учебно-тренировочных комплексах полигона отрабатывались действия по проделыванию проходов в минных полях с применением установки разминирования УР-77 («Змей Горыныч»), прокладке дорог в пересеченной местности, в том числе по сносу горящего лесного завала с использованием новейших инженерных машинах разграждения ИМР-3 (оборудованные манипулятором для разбора завалов и способные возводить дымовую завесу).

Также были отработаны действия по ведению разведки и организации боевых действий инженерно-штурмового подразделения по штурму укрепленной огневой точки в городских условиях с последующим захватом здания.

На учебно-тренировочном комплексе «Город» — системе каменных строений, группы саперов-штурмовиков успешно отработали действия по проникновению в здание, обороняемое противником, через оконные, дверные проемы; уничтожение противника как на этажах, так и в подвальных помещениях и туннелях.

Бойцы роты штурма активно использовали специальные средства, в том числе тактический щит, штурмовые крюк, лестница, входящие в новый комплект ОВР-3Ш (общевойсковой комплект разминирования для штурмовых подразделений инженерных войск).

В ходе учений бойцами батальона штурма и разграждения инженерно-саперной бригады были полностью выполнены поставленные задачи.

В учении приняло участие более 250 военнослужащих, при этом было задействовано свыше 30 единиц военной и специальной техники.