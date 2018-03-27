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В Мулино саперы-штурмовики отработали действия по проделыванию проходов в минных полях
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В Мулино саперы-штурмовики отработали действия по проделыванию проходов в минных полях 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, они учились вести разведку в городских условиях и штурмовать укрепленные огневые точки с последующим захватом здания.
На полигоне центра боевой подготовки Западного военного округа (п. Мулино, Нижегородская область) прошли учения батальона штурма и разграждения инженерно-саперной бригады центрального подчинения.
На учебно-тренировочных комплексах полигона отрабатывались действия по проделыванию проходов в минных полях с применением установки разминирования УР-77 («Змей Горыныч»), прокладке дорог в пересеченной местности, в том числе по сносу горящего лесного завала с использованием новейших инженерных машинах разграждения ИМР-3 (оборудованные манипулятором для разбора завалов и способные возводить дымовую завесу).
Также были отработаны действия по ведению разведки и организации боевых действий инженерно-штурмового подразделения по штурму укрепленной огневой точки в городских условиях с последующим захватом здания.
На учебно-тренировочном комплексе «Город» — системе каменных строений, группы саперов-штурмовиков успешно отработали действия по проникновению в здание, обороняемое противником, через оконные, дверные проемы; уничтожение противника как на этажах, так и в подвальных помещениях и туннелях.
Бойцы роты штурма активно использовали специальные средства, в том числе тактический щит, штурмовые крюк, лестница, входящие в новый комплект ОВР-3Ш (общевойсковой комплект разминирования для штурмовых подразделений инженерных войск).
В ходе учений бойцами батальона штурма и разграждения инженерно-саперной бригады были полностью выполнены поставленные задачи.
В учении приняло участие более 250 военнослужащих, при этом было задействовано свыше 30 единиц военной и специальной техники.
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