Правительство РФ выдало отрицательный отзыв на проект о легализации частных военных компаний 

Об этом журналистам сообщил депутат Госдумы от «Справедливой России», первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
«По законопроекту о ЧВК, заключение правительства на него появилось. Когда поступит официальное заключение правительства, мы будем принимать решение на фракции, скорее всего это будет во вторник, оно отрицательное», — сказал М. Емельянов.
Он отметил, что дальнейшая судьба этого законопроекта будет решена в ходе заседания фракции. «Во вторник будет принято решение, будем ли мы его дорабатывать», — заключил депутат.
«Справедливая Россия» внесла данный законопроект в Госдуму в январе 2018 г. Он предусматривает регулирование отношений, связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией частных военных и военно-охранных организаций, выполнением и оказанием ими работ и услуг военного и военно-охранного характера, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью. Под военными работами и услугами понимаются специализированные работы и услуги, оказываемые частной военной организацией в интересах заказчика, в том числе в условиях военных конфликтов и (или) боевых действий.