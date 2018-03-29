Правительство РФ выдало отрицательный отзыв на проект о легализации частных военных компаний

Об этом журналистам сообщил депутат Госдумы от «Справедливой России», первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«По законопроекту о ЧВК, заключение правительства на него появилось. Когда поступит официальное заключение правительства, мы будем принимать решение на фракции, скорее всего это будет во вторник, оно отрицательное», — сказал М. Емельянов.

Он отметил, что дальнейшая судьба этого законопроекта будет решена в ходе заседания фракции. «Во вторник будет принято решение, будем ли мы его дорабатывать», — заключил депутат.