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Более 50 жителей Реутова пойдут служить в армию в рамках весеннего призыва
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 50 жителей Реутова пойдут служить в армию в рамках весеннего призыва 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Более 50 жителей Реутова пойдут служить в Вооруженные силы Российской Федерации в рамках весеннего призыва, большинство ребят направят в Западный военный округ, сообщил глава муниципалитета, председатель городской призывной комиссии Станислав Каторов.
«Первого апреля по всей стране стартует весенний призыв. 50 жителей Реутова призывного возраста до 15 июля распределят на службу в воинские части Вооруженных сил РФ. Большинство ребят будут служить в Западном военном округе», — сказал Каторов.
Он добавил, что призывная комиссия будет работать с жителями, подлежащими призыву на военную службу, каждую среду, начиная с 4 апреля. Она располагается в военном комиссариате по адресу: Балашиха, улица Евстафьева, дом №23.
Как отметил начальник военно-учетного стола администрации Реутова Александр Бухарцев, медицинская комиссия, учитывая состояние здоровья призывника, может принять в его отношении одно из пяти решений: годен, годен с незначительными ограничениями, ограниченно годен (такие граждане направляются в запас), временно не годен (например, в случае непродолжительной болезни), не годен.
По данным Реутовского информагентства, на основании заключения медиков призывная комиссия выносит одно из следующих решений: призвать на военную службу, направить на альтернативную гражданскую службу, предоставить отсрочку от призыва на военную службу, освободить от призыва на военную службу, зачислить в запас, освободить от исполнения воинской обязанности.
По сведениям агентства, самым желаемым родом войск у будущих защитников Отечества остаются воздушно-десантные воска. Если говорить о месте службы — многие горожане хотели бы провести армейский год жизни в Дивизии имени Дзержинского в войсках Национальной гвардии России.
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