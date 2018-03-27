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Авиационный учебный центр Улан-Удэнского авиазавода сертифицирован по новым правилам
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Авиационный учебный центр Улан-Удэнского авиазавода сертифицирован по новым правилам 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Авиационный учебный центр Улан-Удэнского авиационного завода прошел процедуру сертификации по новым федеральным авиационным правилам. Как сообщили журналистам в холдинге «Вертолеты России» (входит в Ростех), сертификат, выданный предприятию Росавиацией, действует бессрочно.
Ведомство подтвердило, что учебный центр завода может учить по специальностям «Вертолет и двигатель» и «Авиационное и радиоэлектронное оборудование», а также проводить подготовку экипажей в области авиационной безопасности на вертолеты Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-171А2, Ми-8МТВ и их модификаций, первоначальную подготовку специалистов по техническому обслуживанию вертолетов Ми-171А2.
"Сертификация проводилась в связи с изменением требований законодательства Российской Федерации, предъявляемым к обучению авиационного персонала. Кроме того, за счет нового Ми-171А2 мы расширили перечень вертолетов, по которым проводится подготовка", — пояснил управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых.
"Уникальность центра состоит в том, что его преподавателями являются конструкторы вертолетов, а также те, кто занимается их сборкой. Слушатели получают знания из первых рук. Классы учебного центра оснащены реальными агрегатами и интерактивными стендами, что создает полную имитацию работы на вертолете", — рассказали в холдинге.
Авиационный учебный центр в Улан-Удэ открылся в 2007 году. В 2014 году он получил лицензию министерства образования и науки Бурятии на право ведения образовательной деятельности. Регулярными заказчиками услуг учебного центра являются специалисты из Китая и Монголии. Обучение проходили летчики и техники из Латинской Америки и Африки, других стран.
АО «Улан-Удэнский авиационный завод» — одно из производственных предприятий холдинга «Вертолеты России». Завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ, Ми-171 и Ми-8АМТШ.
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