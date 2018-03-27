Правительство не поддержало законопроект о частных военных компаниях 

Как уточняет «Интерфакс», речь идёт о 13-й статье основного документа. В её пятой части запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооружённых формирований.
Там же указано, что согласно 71-й статье Конституции, вопросы безопасности и обороны, войны и мира, внешней политики и международных отношений находятся в ведении РФ.
По данным информагентства, проект закона о частных военных компаниях не поддержали в Минобороны, Минфине, МИДе, а также Росгвардии, ФСБ, СВР и ФСО. С отрицательным отзывом выступила Генпрокуратура и Минюст.