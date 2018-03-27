Стало известно, что покупают российские военные в Сирии

«Военторге» рассказали о том, как организована торговля на сирийских военных базах.

Условия, в которых живут российские военнослужащие на базе Хмеймим в Сирии , очень качественные, заявил гендиректор «Военторга» Владимир Павлов

«Из продуктов питания у них популярны сладости, вода, кока-кола. Кроме этого реализована возможность, купить все, что хочется — это привезут ближайшим рейсом из России », — рассказал он.

По его словам, военнослужащие с удовольствием ходят в кафе на территории базы.

«И у нас там реализована выездная торговля — объезжаем боевые посты, чтобы люди могли купить все, что им требуется», — добавил он.

Кроме того, две недели назад по просьбе командования появился магазин «Военторга» и на территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.