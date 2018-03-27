В Восточном военном округе сформировано более 150 спецгрупп для борьбы с паводками

В случае образования сильных ледовых заторов спланировано проведение бомбометания авиацией округа, для этих целей в постоянной готовности находятся экипажи вертолетов Ми-24П, самолетов Су-25 «Грач», Су-34, Су-24М2, Су-25СМ.

В связи с повышением среднесуточных температур и увеличением вероятности возникновения ледяных заторов на водных бассейнах на территории Восточной Сибири и Дальнего и Востока в готовность к немедленному выполнению задач приведены военнослужащие сводных оперативных групп Восточного военного округа. Они полностью укомплектованы специальной военной техникой и оборудованием, а также инженерными боеприпасами для проведения взрывных работ.

Так, в соединениях и воинских частях инженерных войск округа в готовности приступить к выполнению поставленных задач в любое время находятся 40 групп.

Помимо этого, для борьбы с паводками готовы более 10 минометных групп артиллерийских подразделений округа.

Также для ликвидации последствий паводков сформированы более 20 групп из военнослужащих войск РХБ защиты и около 80 медицинских групп.

Для ведения воздушной разведки в районах ледовых заторов будет применяться авиация округа, в частности, визуальное наблюдение будут вести экипажи вертолетов Ми-8, Ми-8 АМТШ, самолетов Ан-26 и Су-24МР.

В случае образования сильных ледовых заторов спланировано проведение практического бомбометания авиацией округа, для этих целей в постоянной готовности находятся экипажи вертолетов Ми-24П, самолетов Су-25 «Грач», Су-34, Су-24М2, Су-25СМ.

Всего для борьбы с паводками в Восточном военном округе сформировано более 150 групп, более 30 экипажей, около 300 единиц автомобильной техники, 40 единиц инженерной техники.

Для практического подрыва ледяных заторов заготовлено более 12,5 тонн взрывчатых веществ, около 4000 минометных мин, около 60 авиационных бомб.

К ликвидации последствий паводков в готовности находятся более 1300 человек.